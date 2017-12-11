Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: ABD adaletsiz ve tehlikeli kararından vazgeçmeli

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını "adaletsiz ve tehlikeli" olarak niteleyerek, Washington yönetimine geri adım atma çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı nedeniyle Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin katılımıyla Kahire'de olağanüstü oturum düzenledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, oturumdaki konuşmasında, "adaletsiz ve tehlikeli" olarak nitelendirdiği ABD'nin kararına karşı verilecek eylemsel tepkinin, "Filistin devletinin tanınmasını pekiştirmek ve çevresini genişletmek" olduğunu belirtti.

Kudüs'ün Arap kimliğini, tarihi ve dini statüsünü korumak için mümkün olan her yolla mücadele edileceğini söyleyen Ebu Gayt, "ABD, bu adaletsiz ve tehlikeli kararından vazgeçmeli. Bu kararın, herhangi bir yasal etkisi bulunmuyor, Kudüs'ün tarihi ve dini statüsüne zarar verecek yeni bir gelişme de ifade etmiyor." dedi.

Ebu Gayt ayrıca parlamento üyelerine, ABD ve Trump aleyhinde uluslararası kararları ihlal ettikleri ve uluslararası barış ve güvenliği sarstıkları gerekçesiyle dava açmalarını önerdi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanan karar, çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.