  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Arakanlı Müslümanların zulümden kaçışı sürüyor

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

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Arakanlı Müslümanların zulümden kaçışı sürüyor

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

Arakanlı Müslümanlar, Bangladeşin Shah Porir Dwip yarımadasına geçmek için yerel balıkçılara kişi başı 36 dolar para ödüyor.

Sabah ve akşam saatlerinde geçişler yoğunlaşırken, Bangladeş askerleri plaja mülteci bırakan gemileri kontrol altına almaya çalışıyor.

Etiketler: Müslümanlar, katliam, bangladeş, Arakan
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