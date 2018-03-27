Arakanlı Müslümanlara etnik temizliğin yeni görüntüleri

Myanmar ordusu ve fanatik Budistler, Arakanlı Müslümanlara uyguladıkları sistematik şiddetle ateşe verdikleri köyleri yerle bir etti.

Arakan'da şiddet olaylarının başladığı ve o zamandan bu yana en çok tahribat gören Maungdaw'ın köylerinde bugün çekilen görüntüler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bölgedeki şiddet eylemlerini gözler önüne serdi.

Myanmar askerlerine rüşvet vererek girdi

Myanmar hükümeti uluslararası medya ve basın kuruluşlarının Arakan’a girmesine izin vermiyor. Görüntüleri kaydeden kişi, bu duruma dikkat çekerek bölgeye Myanmar askerlerine rüşvet vererek girdiğini söyledi.

Görüntülerde yer alan köylerden birisinde kundaklamalara rağmen ayakta kalmayı başaran evlerin bile kısmen yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği dikkat çekiyor.

Geriye sadece taş ya da tuğla kaldı

Köylerdeki bazı yapıların ise tamamen yıkıldığı ve geriye sadece taş ya da tuğlaların kaldığı görüntülere yansıyor.

Görüntüden, çok katlı bir binanın bir kısmının yandığı, kalan kısmının yıkıldığı anlaşılıyor.

Amaç kundaklama

Köylerde, sadece duvarları kalan evlerin içinde çekilen görüntülerde de kundaklamayı apaçık ortaya koyan is izleri göze çarpıyor.

Arakanlı Müslümanlara ait köylerde hiçbir yaşam alanının kalmadığı gözler önüne serilen görüntülerde, ağaçların bile devrildiği dikkat çekiyor.

Eşyalar yağmalandı

Görüntüleri kaydeden kişi, evlerdeki eşyaların ordu tarafından yağmalandığını söylüyor. Görüntülerde yer alan evlerden birisi de önceden bölgenin yöneticisi olan bir kişiye ait.

Evlerin içinde eşyaların bulunmaması ve pencerelerin bile sökülmüş olması görüntülerde dikkat çeken detaylardan.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Arakan'da yakılan köylere dair birçok uydu görüntüsü yayınlamış ve yüzlerce köyün yok edildiğini ortaya koymuştu.

İşgal ettiler

Uluslararası Af Örgütü'nün uydu görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve insan hakları örgütlerine dayandırdığı "Arakan Eyaletini Yeniden Yapmak" başlıklı raporunda; Myanmar silahlı kuvvetlerinin, şiddet olayları üzerine evlerinden kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı toprakları işgal ettiği, ordunun Ocak ayından bu yana Arakanlı Müslümanlara ait köyleri yeni yapılar inşa etmek için buldozerlerle yıktığı ortaya çıkmıştı.

Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgalarında bu sayı 300 binin altına geriledi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA