Arakan'ın kuzeyinde sadece 150 bin Müslüman kaldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Volker Türk, Arakanlı Müslümanların "şiddetli ayrımcılık" ve "çok ciddi insan hakları ihlallerine" maruz kaldığını vurgulayarak, Arakan eyaletinin kuzeyinde sadece 150 bin Müslüman'ın kaldığını belirtti.

Türk, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Cox's Bazar'daki kampları ziyaretim esnasında Arakanlı sığınmacılarla görüşme fırsatım oldu. Yaşadıkları büyük travmaya rağmen konuştuğum sığınmacıların yüzde 50'si Arakan'a geri dönmeyi ümit ediyor. Diğer yüzde 50'si ise hala büyük bir şokun içinde." dedi.

Arakanlı Müslümanların evlerine, "gönüllü", "güvenli" ve "onurlu" bir şekilde geri dönmelerinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Türk, Bangladeş'teki sığınmacıların Arakan'a geri dönüşündeki en büyük engellerden birinin "vatandaşlık sorunu" olduğunu belirterek sığınmacıların evlerine geri dönmesinin uluslararası bir sorun olduğunu ifade etti.

"BM üzerine düşeni yapacak"

Türk, "Gerçekçi olmak gerekirse sığınmacıların hemen yarın evlerine dönmelerini beklemiyoruz. Bu, bir gece de gerçekleşmeyecek. Ama, BM ve BMMYK burada üzerine düşen görevi yapacak." şeklinde konuştu.

Arakanlı Müslümanların evlerine geri dönüşleriyle ilgili bir takvim veremeyeceğini dile getiren Türk, en kısa zamanda bunu başarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Türk, Arakan eyaletinde Müslümanlara ait 300'e yakın köyün ateşe verildiği bilgisini paylaşarak, 150 bini Arakan eyaletinin kuzeyinde, 200 bini de eyaletin merkezinde olmak üzere Arakan'da toplam 350 bin civarında Müslümanın kaldığını tahmin ettiklerini kaydetti.

Arakanlı Müslümanların geçmişte çıkan olaylardan dolayı komşu ülkelere sığındığını anımsatan Türk, 25 Ağustos sonrası hayatını kaybeden Arakanlıların sayısına ilişkin bir yorumda bulunamayacağını belirtti.

Bir soru üzerine Türk, "Ben Arakan'da yaşananları 'şiddetli ayrımcılık' ve 'çok ciddi insan hakları ihlalleri' olarak görüyorum." karşılığını verdi.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyordu.

Kaynak: AA