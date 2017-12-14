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Arakan'da bir ayda binlerce Müslüman öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, ağustos ayında başlayan operasyonları izleyen bir ayda 6 bin 700 Arakanlı Müslüman'ın öldürüldüğüne inanıldığını açıkladı.

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Arakanda bir ayda binlerce Müslüman öldürüldü

BBC'nin haberine göre, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü,'nün Bangladeş'teki mültecilere ilişkin yaptığı araştırma, Myanmar'da 25 Ağustos-24 Eylül tarihleri arasında 9 bin Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü, bu kişilerin "en iyi ihtimalle" 6 bin 700'ünün şiddet olaylarına kurban gittiğini ortaya koydu.

'Yaygın şiddetin en açık emaresi'

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ü, öldürülen Arakanlı Müslümanların en az 730'unun 5 yaşından küçük olduğuna dikkati çekerek, bu çocukların yüzde 59'unun vurularak, yüzde 15'inin yakılarak, yüzde 7'sinin dövülerek ve yüzde 2'sinin mayına basarak yaşamını yitirdiği bilgisinin edinildiğini bildirdi.

Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslüman sayısının 647 bin olduğu bilgisini veren MSF, araştırma için Myanmarlı yetkililerin "başvurduğu yaygın şiddetin en açık emaresi" ifadesini kullandı.

MSF, Arakan eyaletine yardım kuruluşlarının çok sınırlı erişimi konusunda da uyarıda bulundu.

Myanmar ordusu, operasyonları izleyen ilk bir ayda çoğunu terörist olarak adlandırdığı 400 kadar kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

AA

Etiketler: Arakanlı Müslüman, sınır tanımayan doktorlar örgütü
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