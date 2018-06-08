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Aracını otobanda dakikalarca geri sürdü

ABD Ohio'da bir sürücü, aracıyla otobanda 4 dakika boyunca geri gitti. Şaşırtıcı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Otobanda geri giden aracın görüntüleri Ohio Ulaştırma Bakanlığı'nın kameralarına yansıdı.

Yoğun trafikte seyreden araçların arasından geri geri çıkan bir araç, 4 dakika boyunca bu şekilde ilerledi.

Bir bakkalın önüne gelene kadar kavşakları, virajları ve trafik ışıklarını geri giderek geçen aracı, trafiği kontrol eden ekipler farketti.

Ohio Ulaştırma Bakanlığı Basın Sekreteri Matt Bruning, "Meselenin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ancak sorunun sürücünün vitesinde olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

Bakanlık Facebook hesabından olayda kimsenin yara almadığını açıkladı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: trafik, ohio, geri giden araç, araç, abd
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