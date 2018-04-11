  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Apple'a patent davasında 500 milyon dolar ceza

Apple'a patent davasında 500 milyon dolar ceza

Apple, 3 uygulamada kullandığı 4 patent nedeniyle VirnetX firmasına 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.

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Applea patent davasında 500 milyon dolar ceza

Bloomberg'in haberine göre, Teksas Eyaleti Federal Bölge Mahkemesi, ABD merkezli teknoloji devi Apple Inc. şirketini FaceTime, iMessage ve VPN on Demand uygulamalarında VirnetX'e ait 4 patente ait teknolojiyi izinsiz kullandığı gerekçesiyle şirkete 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Apple ile VirnetX arasındaki dava 2010'dan bu yana devam ediyordu. Şirket, Apple'ı patente konu özgün teknolojileri izinsiz olarak sahiplenmekle suçluyordu. Söz konusu teknolojilerin internette güvenli iletişime olanak sağladığı ifade ediliyordu.

Uzun süre patent dairesi, yerel mahkemeler ve bölge mahkemesi arasında gidip gelen davada, en son jüri Apple'ı 302 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmiş, mahkeme yargıcı cezayı 439,7 milyon dolara çıkarmıştı. Apple, kararı temyize götürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: apple
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