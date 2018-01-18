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Apple, yeni bir kampüs kuruyor

Apple, internet sitesinden yeni bir kampüs kuracağını ve 20 bin işçi istihdam edeceğini duyurdu.

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Apple, yeni bir kampüs kuruyor

ABD’de 50 eyalette 84 bin çalışanı olan teknoloji devi Apple, genel anlamda müşteriler için teknik hizmet sunacak yeni bir kampüs kuruyor.

Apple’ın internet sitesi üzerinden "Apple ABD'de yatırımlarını ve iş kapasitesini hızlandırıyor" başlığıyla bir açıklama yayınlandı. Buna göre şirket, beş yıl içerisinde ABD’de 30 milyar dolar sermaye artırımı yapacak. Apple aynı zamanda, diğer ülkelerden edindiği gelirlerden ABD’ye 38 milyar dolar vergi ödeyecek.

20 bin işçiye çalışma imkanı doğuracak olan kampüsün yeri ise bu sene açıklanacak.

Apple hisseleri, yapılan açıklamanın ardından günü 179 dolar ile rekor seviyede kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır ABD menşei şirketlerin binalarını ülkelerine taşımaları ve vergilerini ödemeleri gerektiğini söylüyordu.

Apple’ın bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, “Apple’ın bu kararı alması ABD ve Amerikalı çalışanlar için büyük bir kazanç” dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: teknoloji devi, apple, Amerikalı şirket
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