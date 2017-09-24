'Ana gündemimiz yoksulluk belasıyla mücadele'

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, ülkesinin ana gündeminin "yoksulluk belasıyla mücadele" olduğunu söyledi.

Swaraj, BM'nin 72. Genel Kurul çalışmalarının 5'nci gününde, Hindistan adına Genel Kurulda bir konuşma yaptı.

Yoksulluk belasına karşı mücadelede ilerleme sağlamak için iki yol olduğunu belirten Swaraj, "Geleneksel yöntem, artan düzeyde yardım ve ele ele verme yoluyla gerçekleştirilir. Ancak Başbakanımız Narendra Modi, ekonomik güçlendirme yoluyla daha radikal yolu seçti." dedi.

"Fakirler umutsuz değildir." ifadesini kullanan Swaraj, "Biz sadece fırsatları inkar ettik. Fakirlere yatırım yaparak yoksulluğu ortadan kaldırıyoruz. Biz onları iş arayanlardan iş sağlayıcılar haline çeviriyoruz." diye konuştu.

300 milyon kişiye banka hesabı

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj, Jan Dhan Planı'na değinerek, ABD'nin nüfusuna yakın orandaki bankanın kapısından geçmeyen 300 milyon Hindistanlının bugün banka hesabı olduğunu vurguladı.

Küçük işyeri açmak isteyenlere banka kredisi verildiğini anlatan Swaraj, fakir ve orta sınıf gençleri is sahibi yapmak için eğitim imkanı sağlandığını bildirdi.

Swaraj, yoksullara ücretsiz gaz tüplerin sağlanarak kadınların ahşap fırınların tehlikeli sonuçlarından korunduğuna dikkati çekerek, kara paranın dolaşımdan çıkartıldığını ifade etti.

Pakistan'a suçlamalarda bulunan Swaraj, "Biz yoksullukla savaşırken, Pakistan bizimle savaşıyor." dedi.

Protesto gösterisi

Bu arada, Swaraj'ın konuşmasını yaptığı sırada BM binasının karşısındaki parkta toplanan kalabalık, konuşmayı protesto etti. Protesto gösterisinde, Hindistan ordusunun Keşmir'de bir katliam yaptığı ve masum sivillere işkence edildiği belirtildi.