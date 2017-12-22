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Buradasınız : » » Ambargo davasında yine karar çıkmadı

Ambargo davasında yine karar çıkmadı

ABD'deki ambargo davasından yine karar çıkmadı. Jüri, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın suçlu olup olmadığını belirlemek için tekrar bir araya gelecek.

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Ambargo davasında yine karar çıkmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen ambargo davası yılan hikayesine döndü.

Jüri üyeleri dün eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın suçlu olup olmadığını belirlemek için bir kez daha toplandı. Ancak yine karara varamadı. 

Jüri heyetinin Türkiye saati ile 16:00’da tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor.

Bugün de bir sonuç alınamaması halinde, Noel tatili dolayısıyla karar 3 Ocak’tan sonraya kalacak.

TRT HABER

Etiketler: ambargo davası, abd
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