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Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın

Almanya'nın eğlence merkezlerinden Europa Park'ta meydana gelen yangın nedeniyle tema park boşaltıldı.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Almanya’nın Fransa sınırına yakın Rust kasabasında bulunan Europa-Park'ta yangın meydana geldi.

Parktan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Görgü tanıkları dumanların 15 metre yüksekliğe ulaştığını söyledi.

Yetkililer parkın boşaltıldığını belirtirken, Offeberg Polisi Twitter sayfasından yangında herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın yaşanmadığını aktardı.

Avrupa’nın en popüler ve büyük ikinci tema parkı kabul edilen Europa-Park yılda 5,6 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaynak: Reuters

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