  • 20 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.059
    EURO 4.979
  • BIST 110978.1
    ALTIN 174.406
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'dan "Suriye'de Rus gazetecilere izin var, BM denetleyicilerine izin yok" iddiası

Almanya'dan "Suriye'de Rus gazetecilere izin var, BM denetleyicilerine izin yok" iddiası

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal saldırıya maruz kalan yerlere Rus gazetecilerin girebildiğini, ancak Birleşmiş Milletler denetçilerinin giremediğini iddia etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyadan &quot;Suriyede Rus gazetecilere izin var, BM denetleyicilerine izin yok&quot; iddiası

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal saldırıya maruz kalan yerlere Rus gazetecilerin girerken, Birleşmiş Milletler denetçilerinin girememesinin akıllarda soru işaretleri yarattığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün, Rusya ve Suriye'nin kimyasal olduğu düşünülen saldırının yapıldığı bölgede bulunabilecek kalıntıları temizlemeye ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) denetçilerinin bölgeye girişini geciktirmeye çalıştıkları konusunda güvenilir bilgilere sahip olduklarını açıklamıştı.

7 Nisan Duma katliamı

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Opersayon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, kimyasal saldırı, iddia, duma, BM, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER