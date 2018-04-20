Almanya'dan "Suriye'de Rus gazetecilere izin var, BM denetleyicilerine izin yok" iddiası

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal saldırıya maruz kalan yerlere Rus gazetecilerin girerken, Birleşmiş Milletler denetçilerinin girememesinin akıllarda soru işaretleri yarattığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün, Rusya ve Suriye'nin kimyasal olduğu düşünülen saldırının yapıldığı bölgede bulunabilecek kalıntıları temizlemeye ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) denetçilerinin bölgeye girişini geciktirmeye çalıştıkları konusunda güvenilir bilgilere sahip olduklarını açıklamıştı.

7 Nisan Duma katliamı

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Opersayon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

Kaynak: Reuters