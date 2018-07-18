Almanya'da Türk iş yerine saldıran kişi yakalandı

Almanya Heilbronn'da silahlı saldırgan bir Türk'e ait fırına girdi, başörtülü Türk kasiyeri hedef aldı ve 6 el ateş etti. Ardından hızla kaçtı.

Saldırgan Alman vatandaşı

Alman polisi o saldırganı bir gün sonra yakaladı Saldırı yapan kişinin 30 yaşındaki Polonya asıllı Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İsmi ya da saldırıyı neden gerçekleştirdiği açıklanmadı. Saldırgan silahıyla yakalandı.

Soruşturma sürüyor

Yakalanmasının ardından akıl hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. İşyeri sahibi Alper Yıldırmaz'ın kardeşi Atilla Yıldırmaz, fırına daha önce de saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Tedirginlik yarattı

Polisin de olayın ırkçı bir saldırı olabileceğini söyledi.

Olayın NSU davasında karar çıkmasının hemen ardından gerçekleşmesi kentteki Türk toplumunda büyük tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: TRT Haber