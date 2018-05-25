Almanya’da miting herkese yasak değil, HDP’ye serbest

Alman makamları daha önce 24 Haziran seçimleri için Almanya'da miting düzenlenmesine yasak getirmişti. O yasağa rağmen, HDP 26 Mayıs'ta Köln'de açık hava mitingi düzenleyecek.

Almanya'nın çifte standartlı tutumuna AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu'ndan tepki geldi.

"Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli."

"Kendilerini ikaz ettik, fakat kimse oralı değil"

Yeneroğlu, HDP'nin Almanya'da rahatlıkla miting ve toplantılar düzenlediğini söyledi.

"Halk oylaması sürecinde AK Partili vekiller havaalanında karşılanıp halkla temas etmesinler diye peşlerine polis takılırken, 24 Haziran seçimleri öncesi görüyoruz ki HDP'li milletvekilleri Almanya'da terör örgütü PKK yapısının organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde açık hava mitingleri, salon toplantıları yapmaktalar ve özellikle de Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden unsurlarla birlikte Almanya'nın sessiz kaldığı bir seçim kampanyasını en güçlü biçimde yürütmekteler."

Mustafa Yeneroğlu, Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defalarca ikaz edip bilgilendirdiklerinin altını çizdi.

"Kendilerini yasağı uygulaması, hukuk devleti ilkelerine riayet edip kendi belirledikleri kuralları uygulamaları noktasında ikaz ettik fakat görmekteyiz ki şimdiye kadar kimse oralı değil. Önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekilleri yine PKK'nın organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde programlarını sürdürmekteler."

"Almanya ikili ilişkilerimizi zedeleyecek tutum içerisinde"

Yeneroğlu, 26 Mayıs'ta Köln'de HDP'nin düzenlemeyi planladığı açık hava mitinginin, iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyeceğini vurguladı.

"Bunun tabii ki kabul edilmesi mümkün değil. Almanya'nın Türkiye'deki seçimlerle ilgili taraf tuttuğunu, Türkiye'nin iç işlerine karıştığını ve kesinliklikle ikili ilişkilerimizi zedeleyecek bir tutum içinde olduğunu özellikle kamuoyunun bilmesini istiyoruz."

Almanya'daki Türk toplumuna açık çağrıda bulunan Yeneroğlu, "Vatandaşlarımız bu oyunu görsün, ona göre oyunu versin. Türkiye aleyhtarlarının faaliyetlerini gören Türkiye sevdalılarını sandıkta tepkilerini koymaya davet ediyorum" dedi.

"Türk siyasetine çok açık bir müdahale"

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Zafer Sırakaya da hem yasağın hem de HDP'ye uygulanan çifte standardın demokrasiyle bağdaşır bir yanının bulunmadığını söyledi.

"Bu yasak konulduktan sonra, sadece bir siyasi partiye yönelik yapılıp diğer siyasi partilere yönelik bu uygulamanın yapılmamış olması açıkçası Türk siyasetine çok açık bir müdahale olarak görmek gerektiği kanısındayım."

"Seçmen gerekli cevabı 24 Haziran'da verecek"

Almanya'nın yaklaşımının demokrasi adına büyük bir ayıp olduğunu belirten Sırakaya, demokrasilerde fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve toplanma özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla demokrasi özürlü olan bir yapının kalkıp dünyaya demokrasi dersi vermesinin de hiçbir şekilde insanların gönlünde, düşüncelerinde bir karşılığı olmadığı düşüncesindeyim."

Sırakaya, Alman makamlarından söz konusu ayıbı gidermesini isteyerek, seçmenin 24 Haziran'da gerekli cevabı vereceğini söyledi.

"Çünkü toplum bunu çok net bir şekilde görüyor. Her ne kadar burada siyasetçiler ve Batı medyası üç maymunu oynasa da insanların burada gözü de gönlü de açık ve Türk seçmeninin bunlara cevabını 24 Haziran'da çok net bir şekilde vereceği inancındayım."

Kaynak: AA