  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.056
    EURO 4.998
  • BIST 113156.08
    ALTIN 173.861
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'da grev yolda: Lufthansa, 800’den fazla uçuşu iptal etti

Almanya'da grev yolda: Lufthansa, 800’den fazla uçuşu iptal etti

Lufthansa, Ver.di Sendikası'nın yarınki iş bırakma çağrısı nedeniyle 800’den fazla uçuşunu iptal etti. Yaklaşık 90 bin yolcu etkilenebilir.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada grev yolda: Lufthansa, 800den fazla uçuşu iptal etti

Avrupa'nın iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa, grev dalgalarıyla boğuşuyor.

Ver.di sendikasının 10 Nisan Salı günü ülke genelindeki grevi Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarını vuracak.

Lufthansa, grevden 05.00-18.00 saatlerinde yer hizmetleri, destek hizmetleri ve bazı durumlarda havalimanı itfaiyesinin de etkileneceğini açıkladı. 

“Yarın grev nedeniyle Lufthansa, 58 uzun mesafe uçuşu da dahil olmak üzere planlı bin 600 uçuşun 800'den fazlasını iptal etmek zorunda kalacak. Uçuş iptalleri 90 bin yolcuyu etkileyecek.” 

Yolculara havalimanına gitmeden önce, uçuş durumları hakkında bilgi almaları konusunda uyarı yapıldı.

Ayrıca yolcuların hava alanı güvenlik kontrol noktalarında yaşanabilecek gecikmeleri de dikkate almaları gerektiğini de vurguladı.

Ver.di yarın ülke genelinde kamu çalışanlarının uyarı grevine gideceğini bildirmişti. Sendika 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise, yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: verdi sendikası, Lufthansa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER