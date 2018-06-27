Almanya'da erken seçim sesleri yükseliyor

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile Sosyal Demokrat Parti, geçtiğimiz gün göçmen krizi gündemi hakkında dört saat süren bir görüşme yaptı. Andrea Nahles görüşme sonrasında yaptığı açıklamda, "Göçmen politikası da dahil olmak üzere koalisyonda çok gergin bir durumumuz var. Bu hafta neler olacağını bilmiyoruz. Ortaya çıkan sonuçlar tatmin edici değil" dedi.

Bir basın mensubunun yeni bir seçim hazırlığı var mı sorusuna Nahles, "Bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, biz de görmeyi bekliyoruz" dedi.

Avrupa Birliği çözümde anlaşamadı

AB üyesi 16 ülkenin liderleri, Avrupa Birliği zirvesi öncesinde bir uzlaşıya varmak amacıyla acil durum görüşmeleri için geçtiğimiz pazar günü Brüksel'de bir araya gelmişti. Ancak yapılan görüşmelerde ortak bir çözüme yönelik anlaşma sağlanamamıştı.

Almanya'daki koalisyon hükümeti çatırdıyor

Avrupa'ya adım atabilen mülteci ve göçmenlerin çoğu Almanya'ya ulaşmaya çalışıyor. Ancak Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti lideri Andrea Nahles, mülteci sorununun çözülmesini istiyor.

Almanya'nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'e sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi için iki hafta süre tanımış, aksi halde mülteci girişinin durdurulacağını söylemişti.

Kaynak: Reuters