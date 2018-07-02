  • 02 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.599
    EURO 5.359
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.881
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’in "istifa etti" iddiası

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’in "istifa etti" iddiası

Almanya’da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in partisine iki görevinden de ayrılmayı önerdiği ileri sürüldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanya İçişleri Bakanı Seehoferin &quot;istifa etti&quot; iddiası

Alman basınında yer alan haberde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan  İçişleri Bakanı Seehofer'in bugün Münih’te toplanan ve yaklaşık 8 saat süren CSU yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılmayı önerdiği belirtildi.

Federal Mecliste CSU grubunun başkanlığını yürüten Alexander Dobrindt’in Seehofer’in bu talebini kabul etmeyi düşünmediği aktarıldı.

Haberlerde CSU toplantısına ara verildiği ve parti yönetiminin Seehofer’i kararından vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

Merkel ile Seehofer arasında yaşanan kriz

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ederken Merkel, konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Angela Merkel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER