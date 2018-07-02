Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’in "istifa etti" iddiası

Alman basınında yer alan haberde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan İçişleri Bakanı Seehofer'in bugün Münih’te toplanan ve yaklaşık 8 saat süren CSU yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılmayı önerdiği belirtildi.

Federal Mecliste CSU grubunun başkanlığını yürüten Alexander Dobrindt’in Seehofer’in bu talebini kabul etmeyi düşünmediği aktarıldı.

Haberlerde CSU toplantısına ara verildiği ve parti yönetiminin Seehofer’i kararından vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

Merkel ile Seehofer arasında yaşanan kriz

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ederken Merkel, konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.

Kaynak: AA