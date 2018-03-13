Alman hükümeti İslam düşmanlığına sesini çıkarmıyor

Almanya’da hafta sonunda çeşitli kentlerde Türklerin iş yerlerine saldırılar oldu ve Lauffen, Izehoe, Berlin, Meschede, Ahlen kentlerindeki camilere yanıcı maddeler atıldı.

Terör örgüt YPG/PKK yandaşları, Meschede ve Lauffen’deki camilere yapılan saldırılarla ilgili görüntüleri kendi internet sayfalarında paylaşarak, saldırıları üstlendi.

Alman hükümeti susuyor

Ancak Alman hükümet üyeleri, üzerinden günler geçmesine rağmen saldırılarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Dünyanın başka bir köşesindeki bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklama yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz.

Milyonlarca Müslüman'ı ilgilendiren saldırıları görmezden geliyor

Birçok konuyu Twitter’dan paylaşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in, ülkedeki iç barışı ve Almanya’da yaşayan yaklaşık 5 milyon Müslüman'ı ilgilendiren saldırılarla ilgili hiç açıklama yapmaması dikkat çekti.

Berlin’de sadece, kundaklanan Koca Sinan Camii'ni, eyaletin İçişleri Bakanı Andreas Geisel ziyaret etti.

Eyaletin Uyum Sorumlusu Andreas Germershausen ise, kundaklama olayını terör saldırısı olarak niteleyerek, “Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı" dedi.

Demokrasiye de saldırı

Bu duruma en önemli tepkiyi Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinden Malte Lehming verdi.

Lehming bugün kaleme aldığı yazıda saldırıların, "din özgürlüğünün insan hakkı olarak yer aldığı Almanya’nın özgürlükçü demokratik düzenine" de yapıldığını vurguladı.

"Üç kilisenin veya üç sinagogun yandığını düşünün. Muhtemelen özel yayınlar, büyük röportajlar yapılırdı ve baş yazılar kaleme alınırdı. Ayrıca bu eylemleri haklı çıkarma girişimleri sert bir şekilde reddedilirdi. Gazze Şeridi’nde memnun olunmayan duruma dikkat çekmek için Filistinliler sinagoglara saldırsaydı ne olurdu? Bu sorulara haklı cevap şu olurdu: Olabilir ancak bu, suçun mahiyetini değiştirmez. Almanya’da kim sinagoglara, kiliselere ve camilere fitili koyuyorsa, tüm inananları suçlu olarak gösterir ve barış içinde bir arada yaşamaya karşı günah işler. Ancak bu tür tepkiler çok az verildi."

Kaynak: AA