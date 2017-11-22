  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Akdeniz'de bin 100 göçmen kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde Akdeniz'de 11 operasyonda bin 100 göçmen kurtarıldı.

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Akdenizde bin 100 göçmen kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı operasyon merkezinin koordinesinde Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan kısmında, göçmen dolu 10 bot ve 1 ahşap tekneye yönelik kurtarma operasyonu icra edildi. 

AB Akdeniz Görev Gücü bünyesinde görev yapan deniz unsurları, sivil toplum kuruluşlarına ait yardım gemileri ile İtalyan donanmasına ait gemilerin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonlarında, toplam bin 100 göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, yılbaşından bugüne kadar Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşan göçmen sayısı 114 bin 662’yi buldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Akdeniz, göçmen, sığınmacı, İtalya, Sicilya
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