Akdeniz'de 900'den fazla göçmen kurtarıldı

İtalya ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'de yapılan 7 ayrı operasyonda kurtarılan ve 932 göçmeni taşıyan İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait "Diciotti" gemisi, Sicilya'da bulunan Katanya Limanı'na geldi ve göçmenler karaya çıktı.

Gemide, operasyonlar sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin de olduğu öğrenildi.

Göçmenlerden 4'ü hamile kadın ve 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin, Katanya'ya varmadan önce Lampedusa'ya yapılan ilk transferin ardından helikopterlerle Agrigento ve Palermo'daki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Çoğunluğu Doğu Afrika ülkesi Eritre'den olan göçmenlerin karaya çıktığı limanda, tahliye personeli ile olayla ilgili soruşturmayı yürütmek için Katanya Bölge Savcısı'nın yetkilendirdiği polis ekibinin de hazır bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA