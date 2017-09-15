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Akdeniz'de 9 ayda 2 bin 550 sığınmacı hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü, bu yılın başından 13 Eylül'e kadar Akdeniz'de 2 bin 550 sığınmacının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Akdenizde 9 ayda 2 bin 550 sığınmacı hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının son 9 ayda 130 bine yaklaştığını ve Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısının 2 bin 550 olduğunu bildirdi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Libya'nın Zawiya kenti açıklarında 12 Eylül'de 248, 13 Eylül'de 136 ve Libya genelinde de yıl boyunca toplam 14 bin 210 sığınmacının kurtarıldığını belirtti.

Sığınmacıların en çok Nijerya'dan geldiğini aktaran Millman, bu ülkeyi Gine ve Bangladeş'in takip ettiğini ifade etti.

Millman, IOM verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında Türk karasularından Yunanistan tarafına 11 bin 404 sığınmacının geçtiğini, bu yıl ise aynı dönemde bu rakamın 5 bin 900'e düştüğüne dikkati çekti.

Bu yıl İtalya sahillerine ise 100 bin 325 sığınmacının ayak bastığını ifade eden Millman, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir düşüş gözlendiğini aktardı.

Millman, 2017'nin başından 13 Eylül'e kadar Akdeniz'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısının 128 bin 863, yaşamını yitiren sığınmacı sayısının da 2 bin 550'ye ulaştığını kaydetti.

Sığınmacıların Avrupa'ya ulaşmak için alternatif yollar aradığına işaret eden Millman, IOM'nin Karadeniz rotasındaki yasa dışı geçişleri takip ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: Akdeniz, uluslararası göç örgütü, sığınmacı
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