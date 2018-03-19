Afrin'de YPG/PKK'nın bomba tuzakladığı binada patlama

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin şehir merkezinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti.

Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.

4 metre derinliğinde çukur

Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok bina kullanılamaz hale geldi.

Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti.

"Giderken bizi rahat bırakmadılar"

Fuad, dün akşam büyük bir patlama olduğunu ve bu sırada evlerinde bulunan iki yeğeninin hayatını kaybettiğini söyledi.

Teröristlerin birçok evi bu şekilde tuzakladıklarına dikkati çeken Fuad, "Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz." dedi.

"Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek"

ÖSO mensubu Fadıl Randav da arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyerek, "Kardeşlerimiz binalarda terörist olup olmadığına bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama olmuş. Cesetler hala içeride. Zaten oluşan çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek. Allah arkadaşlarımızın şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA