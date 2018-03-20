Afrin'de korku yerini huzur ve güvene bıraktı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında özgürlüğüne kavuşan Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi terk etmeden önce bazı kamu binaları ve boşaltılan evleri tuzakladığı ortaya çıkarken, birçok noktada örgüte ait mühimmat deposu ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin merkezinde, sivillerin terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik, yerini sevince bıraktı.

Yaşamın normale dönmeye başladığı kent merkezinde teröristlerin yol açtığı tahribat dikkat çekiyor.

Adeta terör yuvasına dönüştürülen Afrin'de ÖSO mensupları, duvarlarda asılı olan teröristlerin fotoğrafları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile YPG/PKK'yı simgeleyen yazıları temizlemeye çalışıyor.

İlçe halkı, teröristlerin kaçmadan önce bazı kamu binaları ile sivillerin boşalttığı evleri el yapımı patlayıcılarla tuzakladığını, araçları ateşe vererek de cadde ve sokaklara büyük hasar verdiğini belirtti.

Gümrük binasında patlayıcı

TSK ve ÖSO'nun güvenliği sağladığı ilçede gümrük ve tapu kadastro gibi kamu binalarında patlamaya hazır çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilirken, ele geçen mühimmat depolarının da aynı şekilde tuzaklandığı görüldü.

TSK unsurlarınca ilçedeki yollarda yapılan aramalarda 43 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü patlatılırken, teröristlerin tuzaklarda EYP'lerin yanı sıra 11 antitank mayını ve 203 milimetrelik obüs mühimmatı kullandığı belirlendi.

Öte yandan ilçe halkından edinilen bilgiye göre, teröristler yıllarca sivil halka maddi ve manevi anlamda büyük sıkıntılar yaşattı. Örgütün kendisinden olmayanları ötekileştirdiği, yeterliliği, gerekli eğitimi ve tecrübesi olsa dahi hiçbir görevde çalışmasına izin vermediği belirtildi.

Afrinliler, sivil halka uyguladığı baskıları bilinen terör örgütünün, yıllarca kentteki ev ve iş yeri kiralamalarına da müdahil olduğunu, örgüte açık destek vermeyenlere keyfi fiyat sistemi uyguladığını aktardı.

Alfabede zorunlu değişiklik

Suriye'de kullanılan Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini zorunlu kılan terör örgütü YPG/PKK'nın, okullarda eğitim müfredatını değiştirerek halkı asimile etmeye çalıştığı da edinilen bilgiler arasında.

Örgüte destek verenlere ayrıcalık tanıyıp birçok konuda haksız tutum sergileyerek insanları kin ve nefrete yönlendiren teröristlerin, kız çocuklarını da zorla silahlandırıp insanları adeta nefes alamaz hale getirdiği ifade edildi.

Ülkedeki iç savaş nedeniyle çeşitli kentlerden göç ederek Afrin'e yerleşen ailelerden "ayak bastı parası" dahi alan YPG/PKK'yı halk nefretle anıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in sakinleri, TSK ve ÖSO mensuplarına, örgütün yıllarca kendilerine uyguladığı psikolojik ve fiziki baskıdan kurtardıkları için her fırsatta teşekkürlerini iletiyor.

Kaynak: AA