Afrin halkı teröristlerin barikatını kazma-küreklerle yıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçiğin köşeye sıkıştırdığı YPG/PKK'lı teröristler, sivillerin kent merkezinden ayrılmaması için her yolu deniyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, sivil halkın Afrin merkezinden kaçmasına ilişkin anlar yer aldı. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri kurdukları barikat ve engellerle halkın ilçe merkezinden kaçmasına engel olurken, vatandaşlar kazma ve küreklerle bunları aşarak ilçe merkezinden ayrılıyor.

Kaynak: TRT Haber