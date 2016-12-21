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Afrika 2017'de Başkanlık seçimine gidiyor

Afrika kıtasında 2017 yılında Kenya, Liberya, Angola, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devlet başkanı seçimi düzenlenecek.

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Afrika 2017de Başkanlık seçimine gidiyor

Kenya'da devlet başkanı seçimi ağustosta yapılacak. Seçimde, mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve muhalefetteki Raila Odinga'nın yarışması bekleniyor. 2013'ten bu yana başkanlık koltuğunda oturan Kenyatta, bir süre önce yaptığı açıklamada, seçimi kazanması halinde Kenya'yı Uluslararası Ceza Mahkemesinden çıkaracağını ve ülkede bulunan 300 bin kişilik Dadaab Mülteci Kampı'nı kapatacağını söylemişti.

Liberya'da halk tarafından seçilmiş ilk kadın Devlet Başkanı olan Ellen Johnson Sirleaf anayasa gereği görevi bırakacak ve ekim ayında devlet başkanı seçimi düzenlenecek. İki kez başkanlık koltuğuna oturan Sirleaf, kadının toplum içindeki rolünün güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı 2011 yılında Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmıştı.

Angola'da da Ağustos 2017'de devlet başkanını belirlemek üzere oy kullanılacak. 37 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un seçim yarışında en güçlü rakibi olarak Savunma Bakanı Joao Lourenco gösteriliyor. 5 milyar dolarlık servetinin bulunduğu iddia edilen Santos'un uzun süredir iktidarda kalmasının en büyük sebebi olarak ise ülkedeki iç savaşa karşı verdiği mücadele gösteriliyor.

DKC'de siyasi kriz

Yeni yılda seçim heyecanı yaşayacak ülkelerden birinin de Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) olması öngörülüyor.

Ülkede halkın 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimleri için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen ay yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti. 2001 yılından bu yana DKC devlet başkanlığını yürüten Joseph Kabila'nın görev süresi 19 Aralık'ta dolmuş, muhalefet partilerinin birleşmesinden oluşan Değişim için Kazanılmış Güçler Topluluğu ile Kabila arasındaki anlaşmazlıklar, ülkeyi siyasi krize sürüklemişti. Başkent Kinşasa'da 19-20 Eylül'de taraflar arasında yaşanan şiddet olaylarında en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Afrika kıtasında 2016'da Gana ve Gambiya'da da devlet başkanı seçimi gerçekleştirildi. Somali'de ise başkanlık seçimleri ülkedeki güvensiz ortam ve kabileler arasındaki çatışmalar nedeniyle 3 kez ertelenmek zorunda kaldı.

Etiketler: afrika, başkanlık seçimi, Devlet Başkanı, Kenya, liberya, Angola, Kongo
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