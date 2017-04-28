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Afganistan'da Taliban operasyonu

Yaklaşık bir hafta süren operasyonda 18 Taliban üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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Afganistanda Taliban operasyonu

 Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban örgütüne yönelik yaklaşık bir hafta önce başlatılan operasyonun sona erdiği bildirildi.

Badgis Askeri Birlikleri Komutanı Şir Hamza Darbandi, güvenlik güçlerinin Badgis'in Bala Murgab ilçesinde Taliban örgütüne karşı başlattığı operasyonun tamamlandığını söyledi.

Operasyonda 18 Taliban militanının öldürüldüğünü belirten Darbandi, 29 militanın da yaralandığını ifade etti.

Darbandi, ayrıca operasyon sırasında çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, iki güvenlik görevlisinin ise yaralandığını aktardı.

Açıklamada, operasyon sonucu çok sayıda silah ve mühimmatın güvenlik güçlerinin eline geçtiği de kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. AA

Etiketler: Afganistan, taliban
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