Afganistan'da cenaze töreninde intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze töreninde intihar saldırısı düzenlendi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar saldırganın, Behsud ilçesindeki cenaze töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hogyani, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil olduğu bilgisini paylaştı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.



Kaynak: AA