'Acil yardımlar Yemen'e ulaştırılmazsa çok sayıda sivil ölecek'

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, acil insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaması halinde Yemen’de çok fazla sivil ölümü yaşanacağı uyarısında bulundu.

Freeland , "2014'teki savaşın başlangıcından bu yana, şiddet, hastalık ya da açlık yüzünden binlerce sivil öldü. Şiddetin son zamanlarda tırmanması, ülkedeki milyonlarca kişiyi yiyecek, su, ilaç ve diğer hayat kurtarıcı malzemelerden mahrum bırakıyor.’" dedi.

Birleşmiş Milletlerce yapılan ve sivillerin acil insani yardıma ulaşmalarına hizmet edecek insani yardım için "duraklama" çağrısını desteklediklerini kaydeden Freeland, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çatışmanın tarafları, insani yardım malzemelerinin ülkeye girişine ve yardımların acilen yeniden başlatılmasına izin vermediği sürece çok sayıda çocuk da dahil olmak üzere daha fazla sivil ölecek. Kanada, Yemen'deki çatışmaya katılan tüm tarafları, insani yardım ve tıbbi personel de dahil olmak üzere sivil kayıplardan kaçınmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve sivillere yaşam kurtarma yardımının verilmesine izin vermeyi kolaylaştırmaya çağırıyor. Bu amaçla hem Husileri ve destekçilerini, hem Hadi hükümeti ve koalisyon ortaklarını müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA