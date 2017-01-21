ABD'yi Astana'da temsil edecek isim açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine, başkanlık devir işlemlerinden dolayı heyet yollanmayacağını fakat ülkedeki büyükelçilerinin toplantıya katılacağını açıkladı.

Geçici olarak Bakanlık Sözcülüğü yapan Mark Toner, yaptığı açıklamada, Astana görüşmelerine ABD'nin Kazakistan Büyükelçisinin katılacağı belirtti.

Toner, ABD'nin Suriye'de yaşanan iç savaşı sona erdirmek için politik çözüm yolları arayışı içinde olduğunu vurguladı.

Donald Trump'ın Başkanlık koltuğuna geçişinden dolayı Astana'ya Washington'dan heyet yollamayacaklarını kaydeden Toner, "Gözlemci olarak Kazakistan'a davet edilmemizi memnuniyetle karşılıyoruz. Başkanlık devir işleri nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı Washington'dan bir heyet Astana konferansına katılamayacaktır. ABD, Kazakistan'daki büyükelçimiz tarafından temsil edilecektir." ifadelerini kullandı.