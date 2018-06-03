ABD'liler FETÖ'nün açacağı yeni okula karşı çıkıyor

ABD Massachussets eyaletinin West Springfield kentinde FETÖ ile irtibatlı kişiler okul açma hazırlığında.

Bu girişime Amerikalı yetkililer ve siyasetçilerden tepki geldi.

"Darbe girişiminde uygulanan şiddet korkunçtu"

West Springfield Belediye Başkanı William Reichelt, uyarılara rağmen açılışına onay verilen okulun FETÖ bağlantısını öğrendi ve harekete geçti.

"Kamu eğitimi için ayrılan paralarımızın, ABD’nin müttefiki bir ülkede yönetimi devirmeyi amaçlayan terörist bir okula aktarılmasını istemiyoruz. Darbe girişiminde uygulanan şiddet korkunçtu. Bu darbe girişimini planlayanların Amerika'da sözleşmeli okula sahip olan kişiler olduğunu bilmiyorduk."

Killing Ed, 200'ün üzerinde Amerikalıya izlettirildi

Ünlü yönetmen Mark Hall'ın FETÖ/PDY'ye yakın okullardaki yolsuzlukları anlattığı Killing Ed belgeseli, Amerikalılar'a izlettirildi.

Belediye Başkanı Reichelt, Massachussets Eyalet Senatörü James Welch, Hempden bölge milletvekili Michael Finn'in de yer aldığı gösterime 200'ün üzerinde Amerikalı katıldı.

Örgütün gerçek yüzünü görünce dehşete düştüler

Belgeselin ardından Amerikalılar'ın aklında pek çok soru vardı. FETÖ nasıl ABD'ye geldi, Neden 20 yıldır fark etmedik, Neden siyasetçilerimiz satın alınabiliyor, Nasıl durdurulabilir? gibi...

Belgeseli izleyenler tepkilerini TRT mikrofonlarına anlattı.

"Herkesin yetkililere ulaşması gerekiyor"

Avukat John Martin, FETÖ'nün yolsuzluğe sahteciliğe devam ettiğini ve kimsenin sesini çıkarmadığından bahsetti:

"Eğer siz seçilmiş vekillerinize ulaşır ve durumu anlatır birşeyler yapmalarını isterseniz yapmak zorundalar. Bu nedenle herkesin ilgili yerlerde önce siyasilere ve ardından yetkililere ulaşması gerekiyor."

"FETÖ bir suç şebekesi"

FETÖ'nün ne olduğunu, Türkiye'deki darbe girişimini ve ABD'de 20 yıldır nasıl kanser gibi yayıldığını izleyen 200 Amerikalı şaşkınlık içerisindeydi.

Belgeseli izleyen bir kadın şunları söyledi:

"Bunlar çocuklarımızı ve vergilerimizi suistimal eden organize bir suç şebekesi. Federal yönetimin bunları durdurmak için harekete geçmesini arzu ediyorum. Umarım Erdoğan ve Trump Gülen'in iadesi konusunda bir anlaşmaya varır."

"Engellemeye çalışacağız"

ABD'li vekil Finn, "Sözleşmeli okulun onay alması ile resmi olarak açılması arasında uzun bir süre var. Biz bu süreyi olabildiğince geciktireceğiz ya da açılışını engelleyemeye çalışacağız." dedi.

"İlk defa bir hareket başlatıldı"

TASC Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Bayrak ise açılmak istenen okula karşı hiçbir eyalette bir hareket olmadığını söyledi.

"İlk defa bu şehirde bir belediye başkanı olmak üzere bunların açmak istediği okula karşı hayır şeklinde bir hareket başlatıldı."

"Gülen'in yandaşlarının yargılandığını görmeliyiz"

Filmin yönetmeni Mark Hall, FETÖ elebaşının iadesinin ABD'nin geleceği açısından önemli olduğundan bahsetti.

"Gülen Hareketi'nin ABD'deki varlığından kaygı duyuyoruz. Gülen'in iade edilerek yandaşları ile yargılandığını görmek istiyoruz."

Kaynak: TRT Haber