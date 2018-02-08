  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ABD'li komutandan Münbiç'e ziyaret: PYD/PKK'ya desteğe devam edeceğiz

ABD'li komutandan Münbiç'e ziyaret: PYD/PKK'ya desteğe devam edeceğiz

ABD'nin DEAŞ karşıtı koalisyondaki en yüksek rütbeli askeri Korgeneral Paul Funk, Münbiç'teki Amerikan askerlerini ziyaret etti, "PYD/PKK'ya desteğimiz devam edecek" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK/PYD'ye desteğini bir kez daha gösterdi. 

Washington'un DEAŞ karşıtı koalisyonundaki en yüksek rütbeli asker olan Korgeneral Paul Funk, Münbiç'teki Amerikan askerlerini ziyaret etti. 

Amerikalı Korgeneral Paul Funk, Münbiç'te yaptığı açıklamada "Amerikan askerleri, DEAŞ'ın kesin olarak yenilgiye uğratılması için burada bulunuyor, askerlerimiz çekilmeyecek " dedi.

'Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğimiz sürecek'

Funk, omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu kısa adı SDG olan Suriye Demokratik Güçleri'ne desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askeri varlığının bölgede gerilimi düşürme amaçlı olduğunu ileri süren Amerikalı komutan, SDG'nin liderliğine güvendiğini belirterek "Rakka'yı geri aldılar. Sanırım bu, onlara masada oturma hakkı kazandırdı " dedi.

Türkiye'nin açıklamalarından endişe duyup duymadığına ilişkin bir soru üzerine de Amerikalı general "Benim işim endişe duymak değil, savaşmak." dedi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: PYD/PKK, abd
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