ABD'li Büyükelçi, Kerkük'e askeri güç konuşlandırdıkları iddialarını yanıtladı

ABD Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, başkent Bağdat'ta yaptığı basın açıklamasında, Kerkük'e askeri güç konuşlandırdıkları iddialarına ilişkin, "Güçlerimiz Kerkük'te uzun zamandan beri bulunuyor. Son günlerde yaptığımız sadece mühimmat taşımak." dedi.

Kerkük'e mühimmat taşıma işlemini Irak güçleriyle koordinasyon halinde yaptıklarını söyleyen Silliman, "Irak ile DEAŞ sonrası güçlerimizin burada kalması, artırılması ya da geri çekilmesi konusunda hiçbir anlaşma söz konusu değil." diye konuştu.

Petrol ihracatı konusunda da konuşan ABD'li Büyükelçi Silliman, Irak Petrol Bakanlığının uluslararası şirketlerle petrol anlaşmasının büyük bölümünün şeffaf olduğunu ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatıyla bağlantılı imzaladığı bazı anlaşmalardan kaygı duyduklarını dile getirdi.

"IKBY hükümetini, birleşik, güçlü ve Kürt evinde anlaşmazlığın olmadığı bir hükümet olarak destekliyoruz." ifadelerini kullanan Silliman, Kürt gruplar arasındaki sorunların Irak federal anayasası bağlamında çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Silliman, Irak'ta yolsuzlukla mücadele konusuna da değinerek, yolsuzluğun azaltılmasıyla ilgili Irak Başbakanlık ofisiyle çalışma halinde olduklarını aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, daha önce yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ sonrası hedeflerinin yolsuzlukla mücadele olacağını söylemişti.

İbadi'nin son günlerde sık sık dile getirdiği yolsuzlukla mücadele çalışmaları kapsamında, özellikle eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye ilişkin dosyaların açılacağı ve yargıya teslim edileceği iddia ediliyor.

Kaynak: AA