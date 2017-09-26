AB'den gıda ve içecek firmalarına uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Vera Jourova, gıda ve içecek firmalarına çeşitli ülkelerde sattıkları aynı marka ürünlerde farklı kalitede içerik kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Jourova, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, aynı marka ve ambalajlı ürünlerin farklı AB üyesi ülkelerde değişik içeriklerle satılmasının yasak olduğunu söyledi.

Gıda ve içecek firmalarının aynı marka ürünlerinde benzer kalitede içerik kullanmaları gerektiğini vurgulayan Jourova, son dönemde AB Komisyonuna tüketicilerden "çifte kalite" mamüller hakkında çok sayıda şikayet geldiğini ifade etti.

Jourova, mevcut AB mevzuatları uygulanarak bu sorunun çözülebileceğini, üye ülkelerin denetleyici kurumlarına yardımcı olacak bir kılavuz hazırladıklarını anlattı.

Tüketicilere, kandırıldıklarını düşündükleri ürünleri satın almama çağrısında bulunan Jourova, şirket veya marka adı açıklamadan yüzlerce üründe bu sorunun yaşandığına dikkati çekti.

Bazı AB üyesi ülkelerde büyük gıda ve içecek üreticisi firmaların sattıkları kahve, gazlı içecek, dondurulmuş gıda, çikolata, bisküvi gibi aynı marka ürünlerin kalitesinin Batı Avrupa ile Doğu Avrupa arasında farklılık gösterdiği iddia edilmişti. AA