  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.54
    EURO 4.176
  • BIST 103351.39
    ALTIN 147.937
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB'den gıda ve içecek firmalarına uyarı

AB'den gıda ve içecek firmalarına uyarı

AB Komisyonu, gıda ve içecek firmalarını, çeşitli ülkelerde sattıkları aynı marka ürünlerde farklı kalitede içerik kullanmamaları konusunda uyardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABden gıda ve içecek firmalarına uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Vera Jourova, gıda ve içecek firmalarına çeşitli ülkelerde sattıkları aynı marka ürünlerde farklı kalitede içerik kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Jourova, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, aynı marka ve ambalajlı ürünlerin farklı AB üyesi ülkelerde değişik içeriklerle satılmasının yasak olduğunu söyledi.

Gıda ve içecek firmalarının aynı marka ürünlerinde benzer kalitede içerik kullanmaları gerektiğini vurgulayan Jourova, son dönemde AB Komisyonuna tüketicilerden "çifte kalite" mamüller hakkında çok sayıda şikayet geldiğini ifade etti.

Jourova, mevcut AB mevzuatları uygulanarak bu sorunun çözülebileceğini, üye ülkelerin denetleyici kurumlarına yardımcı olacak bir kılavuz hazırladıklarını anlattı.

Tüketicilere, kandırıldıklarını düşündükleri ürünleri satın almama çağrısında bulunan Jourova, şirket veya marka adı açıklamadan yüzlerce üründe bu sorunun yaşandığına dikkati çekti.

Bazı AB üyesi ülkelerde büyük gıda ve içecek üreticisi firmaların sattıkları kahve, gazlı içecek, dondurulmuş gıda, çikolata, bisküvi gibi aynı marka ürünlerin kalitesinin Batı Avrupa ile Doğu Avrupa arasında farklılık gösterdiği iddia edilmişti. AA

Etiketler: AB, içeçek, Gıda, Vera Jourova
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER