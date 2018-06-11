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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yeni yaptırımlar kapsamında 3 kişi ile 5 şirketi yaptırım listesine aldı.

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ABDden Rusyaya yeni yaptırım hamlesi

ABD Hazine Bakanlığı, "Rusya'nın istihbarat servisine maddi ve teknolojik destek sağlamak da dahil kötü niyetli siber faaliyetlere destek" iddiasıyla 3 kişi ve 5 şirkete yaptırım getirdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Bugün belirlenen kurumlar, Rusya'nın siber saldırı yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulundular. Dolayısıyla ABD'nin ve müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye attılar" dedi. 

En sert hamle

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus oligarklarına karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili kaynaklar, ABD'nin bu kararının Rusya'nın iş insanlarına karşı en sert hamle olacağı yorumunu yapmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, 7 Rus oligarkı ve bu kişilerin kontrolündeki 12 şirketi, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye almıştı. Söz konusu kişilerin, Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, Steven Mnuchin, rusya, abd
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