ABD'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İngiltere tarafından Moskova'ya yöneltilen siber saldırı suçlamasına katıldıklarını açıkladı.

Sanders, geçen yıl Haziran ayındaki siber saldırıda Ukrayna'nın alt yapısının ve dünya çapında bir çok ülkede bilgisayar sistemlerinin zarar gördüğünü anlattı.

Sarah Sanders, siber saldırının Avrupa, Asya ve Amerika'da milyarca dolar zarara neden olduğunu söyledi.

Sanders, "Bu, uluslararası sonuçlar doğuracak sorumsuzca ve kontrolsüz bir saldırı" dedi.

İngiltere, NotPetya virüsünün kullanıldığı siber saldırıdan Rus yönetiminin, özellikle de Rus ordusunun sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Fidye yazılımı saldırısı NotPetya

NotPetya virüsü ilk olarak geçen yıl Haziran'da tehdit altındaki vergi yazılımlarını kullanarak Ukraynalı işletmeleri hedef almıştı.

Saldırı, enerji, bankacılık ve taşımacılık sistemleri gibi kritik altyapılar da dahil olmak üzere birçok sektör ve kurum üzerinde darbe etkisi yaratmıştı.

Ukrayna'da ortaya çıkan virüs, daha sonra dünya çapında hızla yayılarak maddi pek çok zarara neden olmuştu.

Kaynak: TRT Haber