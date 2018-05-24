ABD'den İran'a yeni yaptırımlar: 6 şirket listede

ABD, İran'a karşı tutumunu gittikçe sertleştiriyor. Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra yaptırımlar üst üste gelmeye devam ediyor.

Mahan, Caspian, Meraj ve Pouya gibi İranlı havayolu şirketlerine Amerikan menşeli ürünleri tedarik ettiği iddia edilen 3 kişi ve 6 şirket ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine alındı.

İranlı havayollarına iniş izni verenler de yaptırımla karşı karşıya

Ayrıca, yaptırım listesindeki İranlı havayollarına ait 31 uçağa hizmet veya iniş izni tanıyanlar da ABD'nin yaptırımlarına maruz kalacak.

ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı havayolu şirketlerinin terör örgütü Hizbullah ve Esed rejimine silah, savaşçı ve finansman sağladığı öne sürülüyor.

"İran rejiminin işleyişi için başvurulan hilekar yollar"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin şunları söyledi:

"Dünya genelinde ülkeler ve şirketler, İran tarafından bölgeye terör ihraç etmek için kullanılan havayollarına iniş izni ve havacılık hizmetleri sağlamanın getirdiği riskleri dikkate almalılar. Bu havayolu şirketlerinin Amerikan ürünlerini ve hizmetlerini temin edebilmek için kullandığı aldatıcı uygulamalar, İran rejiminin işleyişi için başvurulan hilekar yolların sadece bir örneği."

Yaptırım kararıyla ABD'deki mal varlıkları dondurulan ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanan 3 kişi ve 6 şirket arasında Türkiye'den bir kişi ile 4 şirket yer aldı.

Listedeki diğer isimleri İran vatandaşları ve şirketleri oluşturdu.

Trump'ın nükleer anlaşma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini açıkladı.

Diğer beş ülke, anlaşmanın devamından yana

Anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalandı.

Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.

Kaynak: AA