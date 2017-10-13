ABD'den İran'a yeni yaptırım tehdidi

ABD ile İran arasında gerginlik sürüyor. Trump'ın İran stratejisini açıklamasından önce konuşan Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin sağlanan anlaşmadan çekilmeyeceklerini söyledi.
Öte yandan Amerikan yönetimi İran Devrim Muhafızlarını hedef alacak yeni yaptırımlara hazırlanıyor.
Tillerson, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaklaşımını açıklamasına dakikalar kala Beyaz Saray'ın yeni İran politikasının ipuçlarını verdi.
Trump Devrim Muhafızlarına yönelik yeni yaptırımları açıklamaya hazırlanıyor.
Ancak içerdiği riskler nedeniyle Amerikan yönetimi bu aşamada İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine dahil etmeyecek.
İranlı yetkililer, Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasının savaş ilanı olarak kabul edileceği uyarısında bulunmuşlardı.