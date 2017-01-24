ABD’den 1 milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Kuveyt ve Suudi Arabistan’a aralarında hava savunma füzeleri ve tehdit algılama sistemlerinin de bulunduğu yaklaşık bir milyar dolar değerinde silah satışını onayladığı bildirildi.

AA muhabirinin ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansının verilerinden edindiği bilgilere göre, bakanlık 23 Ocak’ta Kuveyt’e 110 milyon dolar değerinde 60 adet AMRAAM Gelişmiş Orta Ölçekli Havadan Havaya Füze satışının yanı sıra 400 milyon dolar değerinde AH-64D tipi Apache helikopter için bakım ve lojistik destek malzemesi satışını onayladı.

Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan hükümetine de 525 milyon dolar değerinde 10 adet 74K Bellekli Tehdit Algılama Sistemi, 14 adet Yerde Hareket Halindeki Hedef Belirleyici Radarları, 26 adet Kızılötesi Elektro-Optik Kamera ve 10 adet İletişim İstihbarat Sensörü satışını onayladı.

Toplam değeri 1 milyar 35 milyon dolar olan söz konusu silah satışının ABD Kongresi tarafından incelenip onaylandıktan sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD 2016 yılında aralarında Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de bulunduğu körfez ülkelerine toplam 42,8 milyar dolar silah ve mühimmat satışı yapmıştı. AA