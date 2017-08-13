ABD'deki Yahudi ve Müslümanlardan ırkçı gösterilere kınama

ABD'deki Yahudi ve Müslüman kuruluşları Virginia'daki siyahilere karşı "beyaz üstünlükçü" Ku Klux Klan (KKK) örgütü başta olmak üzere birçok "ırkçı" ve Neoazi grup üyesinin protesto eylemini ve eyleme karşı çıkan ırkçılık karşıtlarına saldırısını "şiddetle" kınadı.

Dünya Yahudi Kongresi (WJC) ve Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki şiddete karşı sert şekilde tepki gösterdi.

100 ülkedeki Yahudi cemaatlerini temsil eden WJC Başkanı Ronald S. Lauder de yaptığı yazılı açıklamada, Charlottesville'de şiddet içeren Neonazi protestosunu "sert şekilde" kınadığını bildirdi.

"Bu nefretin yaygınlık kazanması son derece üzücü"

Açıklamasına, "Dünya Yahudi Kongresi, bugün Charlottesville'deki Neonazi gösterisinde sergilenen akılalmaz şiddeti şiddetle kınıyor. Dualarımız, bu şiddetin mağdurları ve aileleri ile birlikte." ifadelerini kullanan Lauder şunları kaydetti:

"Bu nefret ve bağnazlığın halen bu ülkenin bir bölümünde yaygınlık kazanması son derece üzücü ve iğrenç. Demokratik toplumumuzda böyle şiddet ve hoşgörüsüzlüğe hiçbir yer yoktur. Böyle iddialara karşı muhalefet etmek için tetikte olmalıyız ve birleşmeliyiz."

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu kuruluş CAIR de yaptığı açıklamada, "CAIR'in bugünkü beyaz üstüncülerin, Neonazilerin, KKK'nin ve diğer ırkçıların bir araya gelerek ırkçılık karşıtı protestoculara yönelik gerçekleştirdikleri açık terör saldırısını kınadığını" bildirdi.

Charlottesville kentindeki ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.Irkçı grupların protestolarını izlemekle görevli olduğu belirtilen bir polis helikopterinin olayların meydana geldiği yerin uzağında, bir golf sahası yakınında düşmesi sonucu polis teşkilatı mensubu 2 kişi hayatını kaybetmişti.Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planı üzerine, aşırılık yanlısı ırkçı grupların düzenlediği protesto gösterilerine, ırkçılık karşıtı grupların karşı protesto eylemiyle olaylar büyürken kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.