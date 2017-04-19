ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırı... California eyaletinde bir kişi, sokaktaki insanlara rastgele ateş açtı; 3 kişi öldü.
Dehşet verici olay Fresno kentinde yaşandı.
39 yaşındaki Kori Ali Muhammed isimli bir kişi, dört ayrı noktada etrafa rastgele 16 el ateş etti. Olayda 3 kişi öldü.
Polis, gözaltına alınan saldırganın başka bir cinayetten arandığını açıkladı.
Zanlının sosyal medya hesaplarında hükümet aleyhtarı ve "beyazları sevmediğine" ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Olayın terör bağlantısı araştırılıyor.