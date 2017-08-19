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ABD'de ırkçılık karşıtları aşırı sağcıları bastırdı

ABD'nin Boston şehrinde, aşırı sağcı grupların "İfade Özgürlüğü Mitingi"ne karşı düzenlenen gösteriye ırkçılık karşıtı 15 binden fazla kişi katıldı.

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ABDde ırkçılık karşıtları aşırı sağcıları bastırdı

ABD'nin Boston şehrinde, aşırı sağcı grupların "İfade Özgürlüğü Mitingi"ne karşı düzenlenen gösteriye ırkçılık karşıtı 15 binden fazla kişi katıldı.

Boston'daki ırkçılık karşıtları, "beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan" aşırı sağcı grupların bir haftaya yakın süredir hazırlandıkları "İfade Özgürlüğü Mitingi"ne karşı düzenledikleri eylemde, karşıt gruba ezici bir üstünlük sağlayarak, mitingi gölgede bıraktı.

Az sayıdaki "İfade Özgürlüğü Mitingi" katılımcıları, ırkçılık karşıtlarının ezici çoğunluğun ve attıkları sloganların ardından mitinglerini erken sonlandırdı.

Karşıt gösteride, "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" (Black Lives Matter) Hareketinin öncülük ettiği 15 binden fazla eylemci ırkçılık karşıtı sloganlar atarak, şehir merkezine yürüdü.

Şehir merkezindeki miting alanında iki grup arasında zaman zaman gergin anlar yaşansa da Charlottesville'deki ırkçı saldırı benzeri bir olay olmadan eylem sona erdirildi.

Geçen hafta Charlottesville'de neo-Nazi ve beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan gruplarla yaşanan kanlı olayların ardından, Boston polisi sıkı güvenlik önlemleri aldı. Boston Emniyet Müdürü William Evans olaylarda iki zıt grubu ayrı tutabilmek için 500 polis memurunun görevlendirildiğini bildirdi.

Bu arada, Boston'daki mitingi düzenleyen Boston İfade Özgürlüğü Koalisyonu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Charlottesville'de gösteri düzenleyen "KKK ve Neonazi" gibi ırkçı gruplarla hiçbir bağları olmadığını vurguladı.

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