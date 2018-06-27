ABD'de ayrılan göçmen aileler 30 gün içinde bir araya gelecek

Amerikan Sivil Birliği'nin açtığı dava üzerine Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde görevli Federal Bölge Yargıcı Dana Sabraw, çocukların ailelerinden zorla ayrılmasına yasak getirdi ve ailelerinden kopartılan çocukların bir an önce ailelerine teslim edilmesi kararı aldı.

Karara göre 5 yaşından küçük çocuklar 14 gün içinde, 5 yaşından büyük çocuklar ise 30 gün içinde ebeveynleriyle yeniden bir araya getirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sıfır tolerans" politikası kapsamında 2 bin 300'den fazla göçmen çocuk, ebeveynlerinden zorla ayrılmıştı. Uygulama uluslararası çapta protesto edilmişti.

Tepkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Kafeslerde tutuluyorlar

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelip ABD'ye yasa dışı girerken sınırda yakalanan ebeveynlerinden alınan çocukların kaldığı Teksas'taki tesislerden biri geçen hafta sonu ilk kez görüntülenmişti. Amerikan kamuoyunda sert tartışmalara neden olan tesisler, özellikle ailelerinden ayrılan çocukların dramını gözler önüne sermişti.

Teksas eyaletinin güneyinde yer alan tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce insanın yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgülerden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, "yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmasının yasal bir zorunluluk olduğuna" dikkat çekmişti. Yetkililer, çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını savunuyor.

Kaynak: Reuters