ABD'de 198 milyon seçmenin bilgileri sızdı!

Güvenlik firması UpGuard'ın Siber Risk Ekibi'nin raporunda, ABD nüfusunun neredeyse %62'sinin kişisel bilgilerinin RNC tarafından görevlendirilen pazarlama firmasının yaptığı bir düzenleme hesabı sebebiyle sızdığı iddia ediliyor.

Sızan veri grubu 1.1 terabyte'ın üzerinde boyuta sahip ve 198 milyon vatandaşın doğum tarihleri, ev adresleri, telefon numaraları ve politik görüşlerini içeriyor. Bunların içerisinde vatandaşların beklenen etnik, dini ve politik bağlantıları ve silah kontrolü, kürtaj, kök hücre araştırmaları gibi önemli konulardaki görüşleri de bulunuyor.

Deep Root Analytics tarafından kontrol edilen veri tabanı, gerekli Amazon bulut sunucusu bağlantısı olduğu sürece herkesin verilere ulaşmasına imkan tanıyordu. RNC'nin bu verileri seçim hedeflerine ulaşmak ve Başkan adayı Donald Trump'ın kazanmasını sağlamak için kullanmak istediği düşünülüyor.

Deep Root bu sızıntının bütün sorumluluğunu üstlenirken, yaptığı açıklamada araştırma sonuçlarına göre sistemlerinin hack'lenmediğini ileri sürdü. Durumu fark ettikleri anda erişim ayarlarını düzelttiklerini söyleyen firma, daha fazla erişimi engellemek için gerekli protokolleri aktif ettiklerini belirtti.

"Büyük veri"nin kamusal fikirleri ölçme ve sonrasında etkileme için kullanımı yeni bir şey değil. Büyük veri online reklamcılık için de kullanılmakta ancak güvenlik uzmanlarını asıl endişelendiren, bu sızıntının muazzam boyutu ve kişilerin kişisel ve özel bilgilerini muhtemel olarak kötü amaçlar için kullanılabilecek bir şekilde açık bırakmış olması.