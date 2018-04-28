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ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ı Rusya soruşturmasında akladı

ABD Temsilciler Meclisi Komitesi'nin hazırladığı nihai raporda, Trump'ın seçim kampanya ekibiyle Rusya arasında gizli bir iş birliği olduğuna yönelik delil bulunmadı.

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ABD Temsilciler Meclisi, Trumpı Rusya soruşturmasında akladı

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili nihai raporunu kamuoyuna açıkladı.

Raporda, 8 Kasım 2016'da yapılan ABD Başkanlık seçimleri sürecinde Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında gizli işbirliği olduğuna yönelik hiçbir delilin bulunamadığına işaret edildi.

Trump'ı Rusya soruşturmasında önemli ölçüde aklayan rapor, komitedeki Cumhuriyetçilerin tam desteğini alırken, Demokratların şiddetli itirazlarıyla karşılaştı.

Demokratlar, komitede çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçilerin soruşturmayla ilgili yeterince mülakat ve araştırma yapmadığı görüşünü savunuyor.

Trump'tan "cadı avı" mesajı

Öte yandan komitenin raporunu açıklamasından kısa süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, kendi seçim kampanyası ile Rusya arasında hiçbir gizli ilişki veya bağlantı olmadığının ortaya çıktığını savundu.

 

 

Trump, mesajında, "Tam bir cadı avı! Hemen şimdi sona ermeli!" ifadelerini kullandı.

Senato ile Mueller soruşturmaları sürüyor

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin yanında Senato İstihbarat Komitesi ile Senato Adalet Komitesinin yürüttüğü ayrı soruşturmalar halen devam ediyor.

Bununla birlikte ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl soruşturmaya atanan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması da sürüyor.

Senato bünyesinde devam eden soruşturmalarla ilgili nihai raporların ilerleyen haftalarda açıklanması, Mueller'ın soruşturmasının ise daha uzun süre devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd, Donald Trump, seçim, rusya
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