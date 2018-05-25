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ABD, Somali'de 10 Eş-Şebab örgütü üyesini öldürdü

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a hava saldırısı yaptı. 10 örgüt üyesi öldürüldü.

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ABD, Somalide 10 Eş-Şebab örgütü üyesini öldürdü

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Somali hükümetiyle koordineli bir şekilde Mogadişu'nun 20 kilometre güneybatısında Eş-Şebab örgütünün bir mevzisine hava saldırısı yaptı.

Saldırıda, 10 örgüt üyesi öldürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, abd
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