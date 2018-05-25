ABD, Somali'de 10 Eş-Şebab örgütü üyesini öldürdü

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Somali hükümetiyle koordineli bir şekilde Mogadişu'nun 20 kilometre güneybatısında Eş-Şebab örgütünün bir mevzisine hava saldırısı yaptı.

Saldırıda, 10 örgüt üyesi öldürüldü.

Kaynak: AA