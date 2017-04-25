ABD seçimlerine 'Rusya müdahalesi' soruşturmasında yeni gelişme

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ile eski Adalet Bakan Yardımcısı Sally Yates'in, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale iddialarının incelendiği soruşturma kapsamında ifade vereceği bildirildi.

Senato Adalet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Barack Obama döneminin 2 üst düzey eski yetkilisinin 8 Mayıs'ta bir alt komitede senatörler önünde ifade vereceği kaydedildi.

ABD kamuoyunu aylardır meşgul eden Rusya soruşturmasında Senato Adalet Komitesi, Obama döneminin en önemli isimleri arasında yer alan iki eski yetkiliyi dinleyecek. Moskova yönetiminin 8 Kasım'daki Amerikan başkanlık seçimlerine nasıl müdahale ettiğiyle ilgili bildiklerini senatörlere anlatacak olan Clapper ve Yates, seçim döneminin kritik isimleri arasında sayılıyor.

Rusya soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, soruşturma kapsamında eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ile bazı eski yetkilileri mart ayında dinleme kararı almış ancak oturum daha sonra iptal edilmişti. Oturumu iptal eden İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes'un ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlığı tartışmalara neden olmuştu.

İptal edilen oturumun ardından bu sefer Senato Adalet Komitesinin Clapper ve Yates'i konuk edeceğini açıklaması, gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat vekiller arasında memnuniyetle karşılandı.

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili olarak hem Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hem de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.