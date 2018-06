ABD polisi genç kadını yumrukladı

ABD New Jersey'de Emily Weinman, eşi ve 18 aylık çocuğuyla birlikte Wildwood sahilindeydi.

Alkol kullanma yaşı 21 olan eyalette, üç polis memuru, çevredeki şişelerden şüphelendi.

Alkol testi negatif çıktı

20 yaşındaki genç kadına alkol testi yapmak istedi. Ancak test negatif çıktı, Genç kadın alkol almamıştı.

Polislere, "Yapacak daha önemli işleriniz yok mu?" diye sordu. Polisler bu kez genç kadının kimlik bilgilerini istedi.

Polisler öfkelendi

Genç kadın, sakinliğini korumaya çalıştı, kurallara aykırı davranmadığını anlattı.

Ancak polisler öfkeliydi, genç kadını önce tehdit ettiler, sonra kelepçelemek istediler.

Saçından tuttu ve yumrukladı

Weinman'i yere düşüren polis memuru, genç kadının saçından tutarak defalarca başına yumruk attı.

Polisi ne genç kadının "Bana vuramazsın" çığlıkları, ne de çevredekilerin müdahaleleri durdurabildi.

Her şey 18 aylık kızının önünde yaşandı

Şiddet an be an görüntülendi. Weinman'ın 18 aylık kızının ağlama sesleri de kayıtlara yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Polisler, bununla da yetinmedi.

Emily Weinman hakkında polis memuruna saldırmak ve ağır sözler sarf etmekten dava açtı.

Kaynak: TRT Haber