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ABD ordusu PKK'lı teröristi dergisine kapak yaptı

ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda terörist elebaşı Öcalanlı arma olan bir teröristin fotoğrafı kullanıldı.