ABD, nükleer anlaşmanın müzakere edilmesinden yana değil

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'yla ilgili (NPT) uluslararası konferansta ABD heyetinin başkanlığını yapan Christopher Ford, basın toplantısı yaptı.

Ford, ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğiyle alakalı açıklamaların aksine bu anlaşmanın devamından yana olduklarını söyledi.

ABD şartların değiştirilmesini hedeflemiyor

Anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri yani ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya arasında 2015'te imzalanan bir Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA).

Ford, JCPOA'nın yeniden müzakere edilmesini, yeniden açılmasını veya şartlarının değiştirilmesini hedeflemediklerini açıkladı.

Ek bir sözleşme arayışı içinde

ABD, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilave olarak, "yeni kuralları, kısıtlamaları, şartları ve parametreleri olan bir "ek bir sözleşme" arayışında.

Öte yandan, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo ise Kuzey Kore'nin füze denemelerine değindi.

Füze denemelerinin durdulacağı kesin değil

Lassina Zerbo, Kuzey Kore'den gelen 21 Nisan'dan itibaren balistik füze denemeleri ve fırlatışları durdurulacağı açıklamasının şu an için "sözde" olduğunu, imzalanıp yürürlüğe girene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığından bahsetti.

Zerbo, uluslararası toplumu Kuzey Kore'nin verdiği sözü tutması için bu ülkeye daha fazla baskı yapmaya davet etti.

İran NPT'den çıkma tehdidi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda, İran'ın muhtemel planının "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından (NPT) çıkmak" olduğunu söyledi.

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi.

Nükleer silah sahibi olan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmadı. BM Cenevre Ofisi'ndeki konferans 4 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA