  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.801
    EURO 4.703
  • BIST 115449.46
    ALTIN 162.833
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Kongresi'ne sunulan istihbarat raporunda PKK itirafı

ABD Kongresi'ne sunulan istihbarat raporunda PKK itirafı

ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü" ve "otonom bir bölge arayışında" olduğu yer aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda PKK itirafı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats, Senato İstihbarat Komitesi'ndeki oturumda senatörlere ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi başlıklı raporu sundu.

Raporun Suriye ile ilgili bölümünde "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olan YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın direnciyle karşılaşacak." denildi.

YPG'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu açık bir şekilde söylenen raporda, örgütün otonom bir yapı kurma peşinde olduğu da dikkati çekti.

CIA de "PKK uzantısı" demişti

Son dönemde ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı "itiraflar" ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında geçen ay sonunda yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü.

Buna göre, Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Salih Müslim'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak göstermişti.

Önceki hafta kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin'deki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan "PKK" ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığından yalanlama yapılmaması da dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, son dakika, abd pkk yardım, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER